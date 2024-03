Chew's Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Das Anleger-Sentiment für die Oneapex-Aktie wird als neutral bewertet. In den sozialen Medien gab es keine auffällig positiven oder negativen Meinungen zu der Aktie, was zu dieser Einschätzung führte. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,16 SGD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,145 SGD führte zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung. Die Diskussionen im Internet über Oneapex zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung des Sentiments führte. In Bezug auf die Dividende liegt Oneapex mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 4,45 %. Daher wird die Ausschüttung als schlecht bewertet.

