Chew's Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs von Oneapex hat im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Rendite von 102,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor eine Überperformance von 109,11 Prozent darstellt. Im Nahrungsmittelsektor liegt die mittlere jährliche Rendite bei -7,1 Prozent, wobei Oneapex aktuell um 109,57 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der RSI bei 50 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Ebenso ergibt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, eine "Neutral"-Einschätzung. Somit kann die Gesamteinschätzung des RSI auf "Neutral" festgelegt werden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität der Oneapex-Aktie durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was eine weitere "Neutral"-Einschätzung zur Folge hat.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 0,15 SGD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,17 SGD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Oneapex-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.