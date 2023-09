Chevron: Das wahre Kursziel laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Die Aktie von Chevron hat nach Meinung der Experten gegenwärtig eine falsche Bewertung. Derzeit liegt das Kursziel bei 177,45 EUR, was einem Potenzial von +9,89% entspricht.

• Am 28.09.2023 hat die Chevron-Aktie -0,26% verloren.

• Guru-Rating für Chevron bleibt konstant bei 3,93.

• Die Kaufempfehlungsrate beträgt derzeit +59,26%.

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Ölgesellschaft ein Plus von +2,59% verzeichnen – damit scheint der Markt relativ zuversichtlich zu sein. Obwohl nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung teilen und trotz des positiven Trends in letzter Zeit geht man im Durchschnitt davon aus, dass das mittelfristige Potential auf dem aktuellen Niveau bei etwa 9 Prozent liegt.

Momentan empfehlen neun Analysten den “Kauf”, sieben sehen die Aktie als optimistisch an (“Kauf”), während elf...