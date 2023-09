Chevron: Zielkurs von 173,78 EUR deutet auf Kurspotenzial hin

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Die Aktie von Chevron hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet und erreichte gestern ein Plus von +1,99%. Insgesamt liegt die Kursentwicklung der letzten Woche bei +2,55%, was den Markt optimistisch stimmt. Die Analysten teilen diese Einschätzung größtenteils.

Das mittelfristige Kursziel für Chevron beträgt laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten 173,78 EUR. Wenn sich dieser Wert bewahrheitet, hätte das Unternehmen ein Potential von +14,68% zu bieten. Allerdings sind nicht alle Experten gleichermaßen optimistisch bezüglich des zukünftigen Erfolgs des Unternehmens.

Dennoch sehen aktuell acht Analysten die Aktie als “starken Kauf” an und weitere fünf setzen das Rating auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung (“halten”) sprechen insgesamt 13 Experten aus. Das Guru-Rating zeigt mit einem...