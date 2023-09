Chevron Quartalszahlen: Umsatz- und Gewinnrückgang erwartet, Aktienkursentwicklung bleibt stark

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

ARTIKEL:

In nur einem Monat wird das US-amerikanische Unternehmen Chevron, mit Sitz in San Ramon, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Was erwartet die Aktionäre hinsichtlich Umsatz und Gewinn? Und wie steht es um die Entwicklung der Chevron-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

In nur 33 Tagen ist es soweit: Die Chevron-Aktie, deren aktuelle Marktkapitalisierung sich auf 298,44 Mrd. EUR beläuft, wird vor Börsenbeginn die neuen Quartalszahlen präsentieren. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse. Laut aktueller Datenanalyse gehen die Experten derzeit von einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal aus. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erzielte Chevron einen Umsatz von 59,42 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um -18,50 Prozent auf 44,38 Mrd. EUR prognostiziert...