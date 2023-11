Chevron Quartalszahlen Prognose: Erwarteter Umsatzanstieg von +66,82%, Gewinnsteigerung von +52,30%

ARTIKEL:

In wenigen Wochen wird das amerikanische Unternehmen Chevron, mit Sitz in San Ramon, seine Quartalszahlen für das vierte Quartal bekanntgeben. Aktionäre fragen sich bereits jetzt, wie hoch der Umsatz und der Gewinn ausfallen werden. Zudem interessiert sie, wie sich die Chevron Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Es sind nur noch 84 Tage, bis Chevron seine aktuellen Quartalszahlen präsentiert. Das Unternehmen ist an der Börse derzeit rund 308,14 Mrd. EUR wert und Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf die Zahlen. Nach aktuellen Daten und Analysen wird erwartet, dass Chevron im vierten Quartal einen starken Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz 51,63 Mrd. EUR, doch in diesem Jahr rechnet man mit einem Plus von beeindruckenden +66,82 Prozent auf insgesamt 86,12 Mrd. EUR. Auch beim Gewinn erwartet man eine positive Entwicklung von +52,30% auf 9,16 Mrd. EUR.

Auf Jahresbasis sind die Analysten optimistisch gestimmt und prognostizieren einen Umsatzanstieg von +66,82 Prozent auf insgesamt 50,66 Mrd.EUR sowie einen Gewinnzuwachs von +52 ,30 Prozent auf ebenfalls 50 ,66 Mrd.EUR . Im Vergleich zum Vorjahr (33 ,26Mr d.EUR) bleibt der Gewinn weiterhin positiv und steigt deutlich an (+5 %). Der Gewinn pro Aktie beträgt für das aktuelle Jahr voraussichtlich 17,62 EUR.

Allerdings ist der Aktienkurs in den letzten 30 Tagen um -12,72% gefallen. Einige Aktionäre reagieren demnach skeptisch auf die Schätzungen der Quartalszahlen.

Analysten gehen davon aus, dass sich der Aktienkurs innerhalb von zwölf Monaten auf 177,70 EUR erhöhen wird. Dies würde einen Gewinn von +28,81% bedeuten. Interessierte Anleger könnten somit innerhalb eines Jahres einen Gewinn von +28,81% erzielen – basierend auf den Schätzungen der Experten.

Aus charttechnischer Perspektive zeigt sich bei Chevron ein starker negativer Kurstrend. Der gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Für Aktionäre bleibt es also spannend zu sehen, wie sich das vierte Quartal für Chevron entwickeln wird und ob die Prognosen eintreffen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Chevron-Analyse von 02.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Chevron jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Chevron Aktie

Chevron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...