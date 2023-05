Chevron: Potenzial von +23,08% - Kursziel bei 176,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Chevron ist derzeit nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +23,08% vom aktuellen Wert entfernt.

• Chevron legt am 17.05.2023 um +1,43% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 176,30 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,67

Chevron hat gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt hingelegt und einen Gewinn von +1,43% erzielt. Betrachtet man jedoch die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage – also einer vollständigen Woche – ergibt sich ein Verlust von -0,33%. Der Markt scheint momentan relativ neutral eingestellt.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Chevron liegt bei 176,30 EUR. Bankanalysten geben an, dass die Aktie ein enormes Kurspotenzial in Höhe von +23,08% bietet. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in...