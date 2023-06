Chevron: Mögliches Wachstum von +23,71% - Kursziel erreicht 174,94 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Die Aktie von Chevron verzeichnete gestern eine positive Kursentwicklung am Finanzmarkt und überzeugt damit in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem Plus von insgesamt +1,49%. Chevron wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 174,94 EUR und eröffnet Investoren ein Potenzial von +23,71%.

• Am 28.06.2023 stieg die Aktie um +0,91%

• Das Guru-Rating beträgt weiterhin 3,67

• Demnach sind aktuell 44,44% der Analysten optimistisch

Im Durchschnitt sehen Bankanalysten bei Chevron ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 174,94 EUR. Die Einschätzung teilen jedoch nicht alle Experten aufgrund des positiven Trends der letzten Zeit. Während sieben Analysten die Aktie als “stark kaufen” bewerten und fünf weitere zu einem Kauf raten aber ohne Euphorie sind sich vierzehn Experten...