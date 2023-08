Chevron: Kursziel von 170,97 EUR ist im Fokus der Analytiker

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Die jüngste Entwicklung der Chevron-Aktie an den Finanzmärkten liegt bei -0,23% am 04.08.2023. In den letzten fünf Handelstagen wurde ein Rückgang von -2,66% verzeichnet, was auf eine gegenwärtig pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Chevron-Aktie beläuft sich auf 170,97 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +18,27%, sollten die Bankanalysten Recht behalten. Unter Berücksichtigung des schwachen Trends besteht jedoch nicht die Einigkeit aller Analysten bezüglich dieser Prognose.

Von insgesamt 26 Experteneinschätzungen empfehlen acht Analysten einen starken Kauf der Aktie sowie fünf weitere das Rating “Kauf”. Von weiteren 13 Experteneinschätzungen wurde das Rating “halten” vergeben.

Der Anteil optimistischer Einschätzungen unter den Analysten liegt demnach bei +50%. Das...