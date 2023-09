Chevron: Kursziel bei 175,65 EUR - Analysten sehen Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Die Aktie von Chevron zeigt sich an der Börse in einer positiven Entwicklung. Gestern konnte sie ein Plus von +1,31% verbuchen und damit eine positive Handelswoche abschließen (+4,06%). Ein Blick auf das mittelfristige Kursziel für die Chevron-Aktie lässt zudem Raum für Optimismus.

• Am 05.09.2023 legte die Aktie um +1,31% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 175,65 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” hat sich verbessert auf 3,81

Das durchschnittliche Kursziel von Bankanalysten beträgt aktuell 175,65 EUR – was einem Potenzial von +13,19% entspricht. Allerdings gibt es auch Stimmen unter den Experten, die diese Einschätzung nicht teilen. Insgesamt zeigen sich jedoch mehr als die Hälfte der befragten Analysten optimistisch gestimmt (Anteil: +50%).

Eine Empfehlung zum Kauf sprechen acht Bankanalysten aus – fünf...