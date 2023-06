Chevron: Kurspotenzial von +24,71% bei einem mittelfristigen Kursziel von 175,53 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Die Chevron-Aktie hat gestern eine negative Entwicklung am Finanzmarkt hingelegt und damit die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf -3,05% reduziert. Die Analysten sind jedoch anderer Meinung und glauben nicht nur an eine Erholung des Aktienkurses, sondern sehen sogar ein erhebliches Potenzial. Das aktuelle mittelfristige Kursziel beträgt 175,53 EUR und würde den Anlegern ein sattes Plus von +24,71% bescheren.

• Chevron: Am 20.06.2023 mit -2,28%

• Das Kursziel von Chevron liegt bei 175,53 EUR

• Guru-Rating von Chevron bleibt das selbe mit 3,67

Insgesamt haben sich sieben Analysten für einen Kauf entschieden und weitere fünf halten dies für empfehlenswert. Vierzehn Experten haben sich neutral positioniert und lediglich einer ist nach wie vor skeptisch eingestellt.

Das bedeutet konkret einen Anteil optimistischer...