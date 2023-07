Chevron: Kurspotenzial von +20,05% auf 173,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Die Aktie des US-amerikanischen Energieunternehmens Chevron verzeichnete am gestrigen Handelstag eine Kursentwicklung von +0,96%. Über fünf vergangene Handelstage betrachtet ergibt sich ein Wachstum von +4,42%, was Optimismus am Markt signalisiert.

Das mittelfristige Kursziel der Analysten liegt bei 173,96 EUR und bietet damit ein Potenzial von +20,05%. Das Guru-Rating wurde inzwischen von 3,67 auf den gleichen Wert angehoben.

Sieben Experten empfehlen die Aktie als einen starken Kauf und fünf bewerten sie als Kauf. Vierzehn weitere halten das Papier für neutral und nur einer rät zum Verkauf. Insgesamt sind also noch immer fast die Hälfte aller Analysten optimistisch eingestellt (+44,44%).