Chevron: Kurspotenzial von +16,36% auf 176,44 EUR

Am gestrigen Handelstag erreichte die Chevron-Aktie ein Minus von -3,27%, was sich in den letzten fünf Handelstagen insgesamt zu einem Rückgang von -1,71% summiert. Trotz dessen sind Analysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet sei.

• Chevron erleidet am 11.10.2023 einen Rückgang von -3,27%

• Das mittelfristige Kursziel für Chevron liegt bei 176,44 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,93 unverändert

Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 176,44 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial von +16,36%. Insgesamt neun Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an; sieben weitere bewerten sie optimistisch als “Kauf”, während elf Experten eine neutrale Haltung vertreten (“halten”).

Der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung beträgt dabei +59,26%. Darüber hinaus wird das bisherige Guru-Rating “ALT” durch...