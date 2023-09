Chevron: Kurspotenzial von +11,99% - Ziel bei 174,68 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Die Chevron-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. So liegt das mittelfristige Kursziel bei 174,68 EUR und bietet damit ein Potenzial von +11,99%. Ein neutraler Trend in den vergangenen Handelstagen trübt die Einschätzung jedoch etwas.

• Am 20.09.2023 verzeichnet Chevron eine Kursentwicklung von -0,31%

• Das Bankanalysten-Konsensziel für Chevron beträgt 174,68 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,93 unverändert

Chevron hat gestern an der Börse einen Rückgang um -0,31% verzeichnet und muss somit in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen Verlust von -0,32% hinnehmen. Trotzdem bleiben sich viele Analysten sicher: Die Aktie hat durchaus noch Luft nach oben.

So empfehlen aktuell etwa zwei Drittel aller Experten (59%) die Aktie zum Kauf oder zumindest Halten. Nur wenige sehen eher Risiken aufziehen und...