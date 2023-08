Chevron: Analysten sehen großes Potenzial – Kursziel bei 170,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Die Aktie von Chevron konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,61% verzeichnen. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen einen insgesamt neutralen Trend mit einem Plus von +0,95%. Doch was erwarten die Bankanalysten?

Das mittelfristige Kursziel für Chevron liegt bei 170,84 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, würde das ein Kurspotenzial in Höhe von beeindruckenden +17,15% eröffnen. Doch nicht alle Experten teilen diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Entwicklung.

Gerade einmal 8 Analysten sprechen sich aktuell klar für einen Kauf aus und weitere 5 halten die Aktie immerhin noch für optimistisch und empfehlen ebenso den Kauf. Die restlichen Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Anteil der zumindest noch optimistischen Analysten liegt dabei...