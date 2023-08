Chevron: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 170,97 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Die Chevron-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet und bietet ein Kurspotenzial von +18,27% zum aktuellen Preis.

• Am 04.08.2023 verzeichnete die Chevron-Aktie eine negative Performance von -0,23%

• Das mittelfristige Kursziel für Chevron beträgt 170,97 EUR

• Der durchschnittliche Guru-Rating-Wert bleibt unverändert bei 3,81

Im letzten Handelstag fiel der Aktienkurs von Chevron um -0,23%. Über die vergangenen fünf Tage hinweg betrug das Minus insgesamt -2,66%. Damit zeigt sich für den Markt aktuell ein eher pessimistisches Bild.

Allerdings waren die Analysten nicht auf diesen Trend eingestellt und halten weiterhin an einer positiven Einschätzung fest. So liegt das mittelfristige Kursziel im Durchschnitt bei 170,97 EUR. Wenn dies zutrifft würde das bedeuten dass Investoren momentan mit einem Potenzial in Höhe von...