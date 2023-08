Chevron: Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial - 170,97 EUR im Visier

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Chevron einen leichten Rückgang von -1,58%, was in den vergangenen fünf Handelstagen zu einem minimalen Anstieg von +0,04% führte. Trotz dieser neutralen Entwicklung des Marktes sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel für Chevron liegt bei 170,97 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +17,96%.

Aktuell bewerten acht Analysten die Aktie als stark kaufenswert während fünf weitere mit “Kauf” raten. Die Bewertung “halten” wird hingegen von 13 Experten vergeben.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 3,81.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Mit Blick auf das hohe Potential sowie das positive Guru-Rating können Investoren optimistisch sein.