Chevron: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 174,24 EUR

Die Chevron-Aktie könnte laut Bankanalysten momentan unterbewertet sein.

Das mittelfristige Kursziel beträgt 174,24 EUR und liegt damit um -12,82% unter dem aktuellen Kurs.

• Am 01.05.2023 gab es eine negative Kursentwicklung von -0,66%

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,68

Gestern verzeichnete die Aktie einen Rückgang von -0,66%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse auf insgesamt -1,88%, was pessimistische Stimmung am Markt signalisiert.

Obwohl einige Experten diese Entwicklung erwarteten haben mögen, sind sich viele einig über das Potenzial der Aktie.

Insgesamt sieben Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und sechs weitere bewerten sie als “Kauf”.

Vierzehn Experten halten sich neutral und nur einer spricht sich für einen Verkauf aus.

Trotz des schwachen...