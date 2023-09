Chevron: Analysten sehen Kursziel bei 176,71 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Die Chevron-Aktie wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 176,71 EUR und liegt damit um +11,25% über dem aktuellen Preis.

• Chevron verzeichnete am 26.09.2023 einen Rückgang von -0,54%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,93

• Positive Einschätzung durch +59,26% der Analysten

Obwohl die Aktie von Chevron gestern an Wert verloren hat (-0,54%), konnte sie in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +0,67% erzielen. Die Marktstimmung scheint daher aktuell relativ neutral zu sein.

Allerdings sind sich die Bankanalysten einig darin, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht voll ausgeschöpft wurde. Von insgesamt 27 Experteneinschätzungen empfehlen neun die Aktie als starken Kauf und sieben weitere geben eine positive Bewertung ab...