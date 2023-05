Chevron: Analysten sehen 23,46% Kurspotenzial - Kursziel bei 177,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Die Aktie von Chevron zeigt am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,79%. In den letzten fünf Handelstagen hat sie jedoch einen Rückgang um -0,29% verzeichnet. Die Ergebnisse der Analysten sind eindeutig: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 177,12 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +23,46%.

• Chevron-Analyse: Am 19.05.2023 plus 0.79%

• Bankanalysten prognostizieren mittelfristiges Kursziel bei 177.12€

• Chevron Guru-Rating bleibt unverändert bei durchschnittlichem Wert von 3.67

Obwohl die jüngste neutrale Tendenz des Marktes einige Experten skeptisch stimmt und nicht alle derzeit eine Kaufempfehlung aussprechen würden, meinen immerhin sieben Analysten nach wie vor vehement “kaufen”. Fünf weitere raten ebenfalls zum Kauf der Aktie – allerdings optimistischer aber nicht euphorisch.

