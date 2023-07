Chevron: Analysten halten ein Kursziel von 174,69 EUR für realistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Die Aktie von Chevron erfreut sich derzeit unter Bankanalysten großer Beliebtheit. Ein mittelfristiges Kursziel von 174,69 EUR wird als realistisch angesehen – damit ergibt sich ein Potenzial von +24,27%. Allerdings ist nicht jeder Experte so optimistisch gestimmt wie die Mehrheit. Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beläuft sich aktuell auf 3,67 nach zuvor ebenfalls 3,67.

• Am 07.07.2023 legte Chevron um +0,88% zu

• Insgesamt sind sieben Analysten überzeugt und raten zum Kauf der Aktie

• Nur ein Analyst empfiehlt den Verkauf

Der Finanzmarkt zeigte zuletzt eine eher schwache Entwicklung bei Chevron mit einem Gesamtminus von -1,99% in einer kompletten Handelswoche. Dennoch hält eine Mehrheit der Experten an ihrem positiven Urteil fest. So beurteilen sieben Analysten das Wertpapier als stark kaufenswert und fünf weitere immerhin...