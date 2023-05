Chevron: Analyse zeigt Kurspotenzial von 22,56% - Kursziel bei 176,89 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Die Aktie von Chevron verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,26%, was die Stimmung der Analysten durchaus positiv stimmt. Trotz einer schwachen Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen (-1,85%) sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre mittelfristige Kursziel für Chevron bei 176,89 EUR liegt. Wenn diese Prognose eintritt, erwartet Investoren ein attraktives Potenzial von +22,56%.

• Gestriges Ergebnis: Chevron mit +0,26%

• Mittelfristiges Kursziel: 176,89 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.67

Insgesamt haben sieben Analysten die Aktie als starken Kauf beurteilt und weitere fünf Experten sehen eine positive Entwicklung und bewerten sie mit “Kauf”. Eine neutrale Einschätzung teilen vierzehn Analysten und lediglich einer rät zum Verkauf.

