Chevron: Aktuell nicht richtig bewertet - Kursziel bei 174,40 EUR

Die Aktie von Chevron hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung hingelegt. Gestern konnte jedoch ein Plus von +0,75% verzeichnet werden. Insgesamt liegt die Stimmung am Markt derzeit neutral.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Chevron bei 174,40 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, hätte die Aktie noch ein Potenzial von +18,41%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Von insgesamt 26 Analysteneinschätzungen sind aktuell 8 als “starker Kauf” eingestuft worden und weitere 5 empfehlen den Kauf mit einer optimistischen Einstellung. Die Mehrheit von 13 Experten gibt jedoch eine neutrale Bewertung ab und rät zum Halten der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei einem Wert von 3,81.

