Chevron Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie von Chevron wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf einen Anstieg um +19,45% vom aktuellen Kurs aus geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 29.12.2023 verzeichnete Chevron eine Kursentwicklung von -0,41%. In den vergangenen fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, summierte sich das Minus auf -1,25%. Der Markt zeigt sich gegenwärtig relativ pessimistisch in Bezug auf das Unternehmen.