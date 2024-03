Chevron Aktie: Das wird nichts mehr!

Im vergangenen Jahr erzielte Chevron eine Rendite von -6,28 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 21,18 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -27,46 Prozent im Branchenvergleich für Chevron. Der "Energie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 21,18 Prozent, worunter Chevron um 27,46 Prozent lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass Chevron bei der Diskussionsintensität eine "Schlecht"-Einschätzung erhält, da die Aktivität deutlich abgenommen hat. Allerdings wurde eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Chevron.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Chevron bei 154,69 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 154,66 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,02 Prozent, wodurch eine "Neutral"-Bewertung zustande kommt. Der GD50 liegt derzeit bei 150,73 USD, was einen Abstand von +2,61 Prozent bedeutet und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Chevron eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme zeigen eine Häufung von Verkaufssignalen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Chevron von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.