Chevron Aktie mit viel Potenzial – Kursziel von 176,18 EUR

Die Aktie von Chevron hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,40% verbucht und auch gestern nur minimal um -0,09% nachgegeben. Trotzdem sehen Bankanalysten das wahre Kursziel noch immer bei 176,18 EUR – was einem möglichen Kurspotenzial von +21,91% entspricht.

• Chevron: Minimales Minus am 03.07.2023

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 176,18 EUR

• Analysten-Rating: 7 Mal „starker Kauf“, neutral oder schlechter nur bei wenigen

Gleich sieben Analysten empfehlen die Aktie aktuell als starken Kauf – insgesamt sind damit +44,44 % der Experteneinschätzungen optimistisch. Weitere fünf Analysten setzen auf einen Kauf der Aktien und lediglich einer steht unverändert auf Verkauf. Insgesamt bleiben so noch immer vierzehn Experten eher neutral eingestellt.

Für Anleger bedeutet dies vor allem eines: Die Chevron-Aktie...