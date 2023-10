Chevron: Aktie unterbewertet - Kursziel von 177,81 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Nach Ansicht der Analysten ist die Chevron-Aktie derzeit nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 177,81 EUR und bietet damit ein Potenzial von +15,55% für Investoren.

• Chevron: Marktbewegung am 06.10.2023 um -1,02%

• Durchschnittliches Kursziel beträgt aktuell 177,81 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,93

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Chevron einen Rückgang von -1,02%, was den Gesamtwert in den letzten fünf Handelstagen auf -2,59% reduzierte. Die Marktstimmung scheint somit pessimistisch zu sein.

Die aktuellen Meinungen der Bankanalysten deuten jedoch darauf hin, dass es sich hierbei lediglich um eine kurzfristige Entwicklung handelt. Mit einem mittelfristigen Kursziel von durchschnittlich 177,81 EUR prognostizieren sie ein mögliches Wachstumspotenzial von +15,55%. Obwohl nicht alle Experten...