Chevron Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Chevron-Aktie befindet sich derzeit in einer neutralen Position, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 157,75 USD, während der aktuelle Kurs bei 151,91 USD liegt, was zu einer Distanz von -3,7 Prozent führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 148,43 USD, was einem Abstand von +2,34 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Chevron-Aktie ist überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Der Meinungsmarkt zeigt ebenfalls überwiegend negative Signale, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet deutet auf eine negative Einschätzung hin. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, und die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Schlecht"-Einstufung.

