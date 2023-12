Chevron Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Chevron als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Chevron-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 49,45, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert beträgt 39,93, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt das Gesamtranking "Neutral" auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben Analysen ergeben, dass die Aktivität in den Diskussionen und Beiträgen über die Chevron-Aktie unterdurchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Tendenz auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende zeigt sich, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Chevron investieren, im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 24,11 Prozentpunkten erzielen können. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Diskussionen auf sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung rund um die Aktie wider. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend negative Meinungen und Themen rund um den Wert des Unternehmens geäußert. Auch die Handelssignale ergeben ein Bild von 0 Gut- und 2 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie führt.

Zusammenfassend kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass die Aktie von Chevron bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet ist.

