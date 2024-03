Chevron Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Derzeit beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chevron 12,26 und liegt damit 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Aufgrund dieser Bewertung erhält Chevron eine Einschätzung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Chevron überwiegend negativ diskutiert, wobei an fünf Tagen positive und an acht Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Chevron liegt derzeit bei 43,46 Punkten, was auf eine neutrale Position hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 49,59. Insgesamt wird Chevron daher im Hinblick auf den RSI mit "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden 6 Analystenbewertungen für die Chevron-Aktie abgegeben, wovon 2 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 195,33 USD, was ein Aufwärtspotential von 26,3 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Analyse erhält Chevron eine Empfehlung von "Gut". Somit wird die Aktie insgesamt mit einem Rating von "Gut" bewertet.