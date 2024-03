Chevron Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Chevron betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 43,46 Punkte, was bedeutet, dass Chevron momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich ein ähnliches Bild, da auch hier Chevron weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 49,59, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Chevron derzeit eine Dividendenrendite von 4,02 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 19,84 Prozent. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch".

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chevron derzeit 12,26, was 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29 liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Aktie als unterbewertet angesehen, was zu einer "guten" Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass von insgesamt 6 Analystenbewertungen 2 als "gut", 4 als "neutral" und keine als "schlecht" eingestuft wurden, was zu einem Gesamtrating von "neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel von 195,33 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 26,3 Prozent, was zu einer "guten" Empfehlung für das Wertpapier führt.

Insgesamt erhält Chevron somit eine "gute" Bewertung für diesen Punkt der Analyse.