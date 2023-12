Chevron Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Mantaro Precious Metals":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Chevron wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der bei 18,98 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 33,16, was darauf hindeutet, dass Chevron weder überkauft noch überverkauft ist. Damit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Chevron eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies wird anhand der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bewertet. Da in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, erhält Chevron für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung. Die Stärke der Diskussion ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analystenbewertung zeigt, dass institutionelle Analysten Chevron langfristig positiv einschätzen, da 5 mal die Einschätzung "Gut" und 4 mal die Einschätzung "Neutral" vergeben wurden. Auch die Entwicklung des aktuellen Kurses von 151,05 USD wird positiv eingeschätzt, da eine Entwicklung von 28,95 Prozent erwartet wird, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Chevron eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage sowie des letzten 50 Handelstage. Der aktuelle Kurs von 151,05 USD weicht dabei um -4,29 Prozent bzw. +1,42 Prozent von den gleitenden Durchschnitten ab.

Insgesamt erhält Chevron demnach gemäß der verschiedenen Bewertungskriterien eine insgesamt positive Einschätzung, insbesondere von institutionellen Analysten und anhand des kurzfristigen RSI.

