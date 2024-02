Chevron Aktie: So nicht zu erwarten!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, je nach Intensität der Diskussion in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung. Bei Chevron wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Chevron mit 4,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 25,14 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik als "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Chevron von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft, obwohl die Redaktion auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert hat, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Chevron-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und der letzten 50 Handelstage (GD50). Somit wird das Unternehmen insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.