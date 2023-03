Chevron-Aktie: Schon eingepreist!

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

In Kürze wird Chevron, Sitz in San Ramon, seine Quartalsbilanz für das 1. Quartal vorlegen. Mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen können Aktionäre rechnen? Und wie entwickelt sich die Chevron-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Gerade einmal 30 Tage noch bis Chevron seine neuen Zahlen veröffentlichen will. Was können Aktionäre nun vom Geschäftsbericht des auf 304,00 Milliarden USD Börsenwert dotierten Unternehmens erwarten? Analysehäuser gehen laut Marketscreener-Daten im Konsens davon aus, dass Chevron ein leichtes Umsatzminus vermelden wird: In Q1 2023 soll der Umsatz 52,03 Milliarden USD betragen – im Vorjahresvergleich eine Reduktion von 4,31 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebit) schätzen die Experten auf einen Gewinn von 10,15 Milliarden USD, was einem Plus von 10,48 Prozent entspricht.

Chevron-Aktie: So reagieren die...