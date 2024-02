Chevron Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch konzentrierten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Chevron. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 2 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Chevron-Aktie betrug der RSI der letzten 7 Tage 5, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 50,88 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Dadurch wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Chevron ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chevron beträgt aktuell 10,79, was unter dem Branchendurchschnitt (61 Prozent) liegt. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 27,44 auf. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Chevron beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,02 Prozent und liegt damit 24,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, 28,85). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Chevron-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.