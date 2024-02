Chevron Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Analystenbewertung für Chevron sieht laut Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Gut", da es 4 Kaufempfehlungen, 4 Halten-Empfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen gibt. Es liegen keine neuen Analystenupdates für Chevron aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Chevron beträgt 192,63 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 26,66 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 152,08 USD liegt. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut". Die Gesamtanalyse der Analysten führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Chevron mit einer Rendite von -6,62 Prozent über 22 Prozent niedriger. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 15,76 Prozent, wobei Chevron mit 22,37 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Chevron mit 4,02 Prozent derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 25,13% auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt -21%, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Chevron in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Chevron auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.