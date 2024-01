Chevron Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Aktienkurs von Chevron im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor zeigt eine Rendite von -13,82 Prozent, was mehr als 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 22,61 Prozent, worunter Chevron mit 36,43 Prozent deutlich zurückbleibt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Chevron ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristig betrachtet wird die Chevron-Aktie laut Analysten als "Gut" eingestuft, basierend auf 4 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es gab keine neuen Analystenupdates zu Chevron im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 192,63 USD, was zu einer erwarteten Performance von 27,85 Prozent führen würde. Aufgrund dieser Prognose erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chevron-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 157,63 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 150,66 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -4,42 Prozent und einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bezogen auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (146,8 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,63 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Chevron-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Chevron überwiegend negativ diskutiert, wobei an zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Dennoch haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

