Chevron Aktie: Keine Panik!

Die Chevron-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 157,65 USD erreicht. Der letzte Schlusskurs lag bei 149,48 USD, was einem Unterschied von -5,18 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 147,29 USD wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nur knapp über dem Durchschnitt (+1,49 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chevron-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 4 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Chevron abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 194,78 USD, was eine Empfehlung zum Kauf der Aktie mit einer möglichen Steigerung um 30,3 Prozent darstellt. Somit erhält die Chevron-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von -13,82 Prozent erzielt, was 34,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20,19 Prozent liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100 an. Der RSI für Chevron liegt bei 56,72, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,97, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Chevron-Aktie.

