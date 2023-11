Chevron Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Chevron, eines der führenden Energieunternehmen, hat in den letzten Handelstagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Die Aktie wurde von Analysten als unterbewertet eingestuft, da das wahre Kursziel rund 22,45% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 28.11.2023 verzeichnete Chevron einen Kursanstieg von 0,80%. In den letzten fünf Handelstagen belief sich die Gesamtsteigerung auf 1,02%, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet.

Kursziel von Chevron

Das aktuelle Kursziel von Chevron liegt bei 162,78 EUR, wie von [...] Hier weiterlesen