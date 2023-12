Chevron Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Chevron-Aktie beträgt aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Entsprechend wird ein "Gut"-Rating vergeben. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Chevron weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Auf fundamentaler Basis wird Chevron im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 10,22, was einem Abstand von 67 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,25 entspricht. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Aktie von Chevron im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,82 Prozent erzielt, was 33,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 19,52 Prozent, und Chevron liegt aktuell 33,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Zusätzlich ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Chevron deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Chevron.

