Chevron Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien generieren. In Bezug auf Chevron zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" verzeichnet Chevron eine Rendite von -6,28 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 17,21 Prozent, wobei Chevron mit 23,49 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Chevron-Aktie derzeit als "Neutral". Dieses Rating basiert auf 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 195,33 USD, was einem Aufwärtspotential von 25,58 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Chevron eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Chevron mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,26 auf Basis der heutigen Notierungen um 58 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (29,4). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Perspektive führt.