Chevron Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Aktienkurs von Chevron hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Energiesektors eine Rendite von -10,79 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 15,99 Prozent, wobei Chevron mit 26,78 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Chevron in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 4 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Chevron abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 192,63 USD, was einem Potenzial von 29,16 Prozent über dem letzten Schlusskurs (149,14 USD) entspricht. Basierend auf den Analystenmeinungen erhält die Chevron-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wird die Aktie von Chevron mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,79 bewertet, was 60 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (27,29). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Chevron-Aktie ein neutraler Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Chevron-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 18,05, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,66, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.