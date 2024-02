Chevron Aktie: Endlich geschafft?

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz zu Chevron in den letzten vier Wochen deutlich verbessert. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt wird Chevron daher auf dieser Stufe mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Chevron-Aktie als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Chevron-Aktie ergibt sich ein neutraler Wert für den RSI7 von 39,13 und für den RSI25 von 37,01.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Chevron bei -6,62 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite von Chevron mit 35,01 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 155 USD nur minimal vom aktuellen Kurs (154,63 USD) abweicht, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führt zu einem neutralen Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.