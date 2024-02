Chevron Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Analysten bewerten die Chevron-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 195,86 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 28,72 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 152,16 USD. Insgesamt erhält Chevron eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chevron beträgt 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Chevron mit 152,16 USD 1,76 Prozent unter dem GD200 (154,89 USD). Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 149,73 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Chevron liegt bei 70,83 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 35,45 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" festgelegt.