Chevron Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die fundamentale Analyse von Chevron zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,48 liegt, was bedeutet, dass die Aktie deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 27,49. Dies entspricht einem Unterschied von 55 Prozent und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Chevron bei 152,81 USD, was +1,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -1,3 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analystenbewertung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 2 Analysten die Aktie als "Gut" und 4 Analysten sie als "Neutral" eingestuft haben. Es gab keine schlechten Bewertungen. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite als "Neutral" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber auf der Basis des aktuellen Kurses von 152,81 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung um 27,83 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 195,33 USD. Somit wird die Entwicklung insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Energiesektor hat Chevron im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,62 Prozent erzielt, was 29,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23,29 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.