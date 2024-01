Chevron Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Das Sentiment und der Buzz um Chevron können über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dadurch lassen sich interessante Schlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate ziehen. Die Aktie verzeichnet eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Insgesamt erhält Chevron in diesem Punkt daher die Einstufung: "Schlecht".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,79 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Chevron damit 25,64 Prozent unter dem Durchschnitt (14,85 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 14,85 Prozent, Chevron liegt aktuell 25,64 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Situation bei Chevron als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI liegt bei 61,3 und der RSI25 bei 53, was auf keine überkaufte oder überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 142,49 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (156,77 USD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (146,02 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Chevron-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.