Chevron Aktie: Bloß aufpassen!

Die Dividendenrendite von Chevron liegt derzeit bei 4,02 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,11 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt die Rendite von Chevron mit -6,62 Prozent mehr als 35 Prozent darunter. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 28,22 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Chevron mit 34,83 Prozent deutlich darunter liegt und somit auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Chevron weist ein KGV von 12,48 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 27,54. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie unterbewertet ist und dementsprechend als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chevron liegt bei 39,13, was eine neutrale Situation indiziert, da weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 37 eine neutrale Situation an. Daraus resultiert insgesamt eine Bewertung als "Neutral" in dieser Kategorie.