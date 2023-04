Chevron-Aktie: Bankanalysten sehen 174,13 EUR Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Nach Ansicht von Bankexperten wird die Chevron-Aktie derzeit unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analysten 174,13 EUR und liegt damit um -12,18% unter dem aktuellen Wert.

• Am 28.04.2023 legte Chevron um +1,04% zu

• Guru-Rating verbesserte sich auf 3,68 (zuvor 3,59)

Chevron konnte gestern am Markt ein Plus von +1,04% verzeichnen.

Insgesamt ergibt sich für die vergangenen fünf Handelstage eine negative Bilanz mit einem Verlust von -1,51%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Obwohl es einige optimistische Analysten gibt – aktuell sind es sieben -, überwiegt bei den Experten jedoch eine eher kritische Haltung zur Aktie.

So bewerten insgesamt drei Analysten das Papier als “Verkauf”, während vierzehn weitere Experten zum “Halten” raten.

Sieben Analysten hingegen schätzen Chevron als...