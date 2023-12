Chevron Aktie: Aus, Aus, Aus!

Chevron: Langfristige Stimmung und Analysteneinschätzung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Chevron wurden in einem längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität mit nur wenig Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls stabil, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen von privaten Nutzern abgegeben. Allerdings dominierten in den letzten Tagen überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führte. Die Redaktion filterte auch ein Schlecht-Signal heraus, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führte. Insgesamt ergab die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Chevron mit einer Rendite von -13,82 Prozent mehr als 57 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich mit "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" schnitt Chevron mit 56,51 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten Chevron insgesamt mit "Gut" (5 Buy, 4 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 194,78 USD, was einer positiven Entwicklung von 30,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut".

Insgesamt lässt sich sagen, dass die langfristige Stimmung in Bezug auf Chevron eher neutral ist, während die Analysten eine positive Entwicklung und ein Kursziel von 194,78 USD prognostizieren.

