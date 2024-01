Chevron Aktie: Aufgepasst!

Für den Energiekonzern Chevron liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 positive, 4 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Für die Aktie wird ein durchschnittliches Kursziel von 192,63 USD prognostiziert, was einem potenziellen Anstieg um 28,08 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Energiesektor hat die Chevron-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -10,79 Prozent erzielt, was 35,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Chevron derzeit einen Wert von 4,02 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,17 Prozent. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Chevron-Aktie sowohl im kurzfristigen als auch im längerfristigen Durchschnitt auf einem neutralen Niveau befindet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für die Chevron-Aktie also eine gemischte Bewertung, wobei die Analysten zu einer positiven Einschätzung tendieren, während die Performance und Dividendenrendite eher negativ bewertet werden. Die technische Analyse zeigt sich neutral, sodass Anleger diese verschiedenen Aspekte bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen sollten.

